Нидерланды и Бельгия огласили стартовые составы на матч Лиги наций
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Сегодня, 3 июня, состоится матч первого тура Лиги наций в рамках группы А4 между Бельгией и Нидерландами. Команды будут играть на стадионе «Руа Бодуэн» в Брюсселе (Бельгия). Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск.
Бельгия: Симон Миньоле, Ян Вертонген, Анга Дедрик Боята, Тоби Алдервейрелд, Тимоти Кастань, Тома Мёнье, Аксель Витсель, Кевин Де Брёйне, Ханс Ванакен, Эден Азар, Ромелу Лукаку.
Нидерланды: Яспер Силлессен, Натан Аке, Вирджил ван Дейк, Юрриен Тимбер, Дейли Блинд, Дензел Думфрис, Френки де Йонг, Дави Классен, Стивен Бергвейн, Стивен Бергёйс, Мемфис Депай.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между Бельгией и Нидерландами. В одной группе с командами играют Польша и Уэльс.
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