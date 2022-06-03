Нидерланды и Бельгия огласили стартовые составы на матч Лиги наций

Сегодня, 3 июня, состоится матч первого тура Лиги наций в рамках группы А4 между Бельгией и Нидерландами. Команды будут играть на стадионе «Руа Бодуэн» в Брюсселе (Бельгия). Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск.

Бельгия: Симон Миньоле, Ян Вертонген, Анга Дедрик Боята, Тоби Алдервейрелд, Тимоти Кастань, Тома Мёнье, Аксель Витсель, Кевин Де Брёйне, Ханс Ванакен, Эден Азар, Ромелу Лукаку.

Нидерланды: Яспер Силлессен, Натан Аке, Вирджил ван Дейк, Юрриен Тимбер, Дейли Блинд, Дензел Думфрис, Френки де Йонг, Дави Классен, Стивен Бергвейн, Стивен Бергёйс, Мемфис Депай.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между Бельгией и Нидерландами. В одной группе с командами играют Польша и Уэльс.