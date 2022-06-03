«Рома» собирается подписать Гётце на замену Мхитаряну
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«Рома» намерена подписать полузащитника ПСВ Марио Гётце в качестве замены для хавбека Генриха Мхитаряна, чьё соглашение с командой подошло к концу. Об этом сообщает Calciomercato.
По сведениям источника, 30-летний Гётце был предложен не только «Роме», но и «Милану». Стоимость трансфера немецкого футболиста оценивается в € 5 млн.
Гётце выступает за ПСВ с 2020 года. За это время хавбек принял участие в 77 матчах, в которых забил 18 голов и отдал 18 результативных передач. Соглашение между сторонами истекает в 2024 году.
Ранее Гётце играл за мюнхенскую «Баварию» и дортмундскую «Боруссию». В 2014-м Гётце, выступая в составе сборной Германии, стал автором единственного гола в матче финала чемпионата мира с Аргентиной.
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