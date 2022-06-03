Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Рома» собирается подписать Гётце на замену Мхитаряну

«Рома» собирается подписать Гётце на замену Мхитаряну
Комментарии

«Рома» намерена подписать полузащитника ПСВ Марио Гётце в качестве замены для хавбека Генриха Мхитаряна, чьё соглашение с командой подошло к концу. Об этом сообщает Calciomercato.

По сведениям источника, 30-летний Гётце был предложен не только «Роме», но и «Милану». Стоимость трансфера немецкого футболиста оценивается в € 5 млн.

Гётце выступает за ПСВ с 2020 года. За это время хавбек принял участие в 77 матчах, в которых забил 18 голов и отдал 18 результативных передач. Соглашение между сторонами истекает в 2024 году.

Ранее Гётце играл за мюнхенскую «Баварию» и дортмундскую «Боруссию». В 2014-м Гётце, выступая в составе сборной Германии, стал автором единственного гола в матче финала чемпионата мира с Аргентиной.

Новость по теме
Лонгари: Генрих Мхитарян принял решение перейти в «Интер»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022