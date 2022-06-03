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«Лацио» оформит переход полузащитника «Шахтёра» за € 10 млн

«Лацио» оформит переход полузащитника «Шахтёра» за € 10 млн
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Полузащитник донецкого «Шахтёра» Маркос Антонио в ближайшее время станет игроком римского «Лацио». Стороны договорились о переходе футболиста за € 10 млн. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».

По сведениям источника, 21-летний футболист пройдёт медицинский осмотр в ближайшее время, а затем заключит контракт с итальянской командой.

В феврале 2019 года «Шахтёр» заплатил за футболиста португальского клуба «Эшторил» € 3,5 млн. С тех пор Антонио в 101 матче во всех турнирах забил девять голов и отдал пять результативных передач. Соглашение между сторонами истекает в 2025 году.

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