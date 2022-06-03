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Стала известна причина отказа Мхитаряна от подписания нового контракта с «Ромой»

Стала известна причина отказа Мхитаряна от подписания нового контракта с «Ромой»
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Бывший полузащитник «Ромы» Генрих Мхитарян отказался продлевать соглашение с командой, так как хотел играть в Лиге чемпионов. Поэтому армянский футболист решил продолжить карьеру в «Интере». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».

По сведениям источника, 33-летний футболист подпишет с новой командой контракт на два года.

Ранее сообщалось, что «нерадзурри» предложили Мхитаряну контракт с зарплатой € 3,5 млн за сезон.

«Рома» также была заинтересована в сохранении Мхитаряна и предлагала ему соглашение по схеме «1+1» с зарплатой € 3 млн в год.

В минувшем сезоне в 44 матчах во всех турнирах Мхитарян забил пять голов и отдал девять результативных передач. 25 мая хавбек выиграл в составе «Ромы» Лигу конференций. Генрих выступал за «Рому» с 2019 года.

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