Григорян назвал следующей командой для Мамаева и Жиркова клуб пенсионеров
Поделиться
Главный тренер женского ЦСКА Александр Григорян рассказал о продолжении карьеры 38-летнего Юрия Жиркова и 33-летнего Павла Мамаева.
«Им подойдёт клуб, который собирает пенсионеров, клуб пенсионеров. В «Химках» они себя никак не проявили. Есть множество футболистов, которые играют на достойном уровне в зрелом возрасте, но они к ним никак не относятся. Одного желания недостаточно, нужно сохранить ещё и кондиции.
Я их ценю как игроков, они профессионалы, многое сделали. Но если у тебя не хватает копоти и ты не можешь попасть в состав «Химок», чего себя мучить? Понимаю, что хочется заработать денег, но нашей стране сейчас не до этого. Хоть они и не виноваты в том, что их продолжают брать», — цитирует Григоряна «РБК-Спорт».
Комментарии
- 4 июня 2022
-
00:00
- 3 июня 2022
-
23:41
-
23:40
-
23:40
-
23:36
-
23:13
-
23:11
-
23:03
-
22:59
-
22:46
-
22:39
-
22:29
-
22:24
-
22:10
-
22:08
-
21:58
-
21:44
-
21:44
-
21:40
-
21:32
-
21:22
-
21:13
-
21:03
-
20:59
-
20:36
-
20:27
-
20:18
-
20:13
-
20:03
-
20:00
-
19:45
-
19:34
-
19:20
-
19:10
-
19:00
Партнерский контент