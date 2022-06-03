Видеообзор победы Швеции над Словенией

Вчера, 2 июня, в рамках группы B4 встретились сборные Словении и Швеции. Матч прошёл на стадионе «Стожице» в Любляне (Словения) и завершился победой гостей со счётом 2:0.



Счёт был открыт в концовке первого тайма. На 39-й минуте встречи пенальти реализовал полузащитник Эмиль Форсберг. На 88-й минуте преимущество шведов удвоил хавбек Деян Кулушевски.

Голы Форсберга и Кулушевски помогли Швеции победить Словению:

Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.

Таким образом, Швеция после первого сыгранного тура занимает первую строчку таблицы, Норвегия — вторая, Сербия — третья, а Словения замыкает группу.

В рамках группы C4 Болгария сыграла вничью с Северной Македонией.