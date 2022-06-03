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Сборная Нидерландов разгромила Бельгию в матче Лиги наций

Сборная Нидерландов разгромила Бельгию в матче Лиги наций
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Сегодня, 3 мая, на стадионе «Руа Бодуэн» в Брюсселе сборная Бельгии в рамках 1-го тура группы 4 Лиги А Лиги наций играла со сборной Нидерландов. Встреча закончилась победой гостевой команды со счётом 4:1. «Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча.

Счёт в матче на 40-й минуте с передачи Френки де Йонга открыл Стивен Бергвейн. На 51-й Мемфис Депай увеличил преимущество сборной Нидерландов с паса Стивена Бергёйса. Через 10 минут Дензел Думфрис (передача — Дейли Блинд) сделал счёт 3:0 в пользу своей команды. На 65-й Депай с паса Блинда забил четвёртый мяч своей команды. На 90+3-й минуте Миши Батшуайи забил единственный мяч сборной Бельгии.

Нидерланды набирают три очка и выходят на первое место в группе 4, где также играют Польша (3) и Уэльс (0).

Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Хосе Мартинесом из Испании. Его помощниками выступили Иньиго Прието Лопес де Серайн и Рауль Мартинес. Резервным судьёй был Сесар Градо.

Лига наций УЕФА. Лига A. Группа 4. 1-й тур
03 июня 2022, пятница. 21:45 МСК
Бельгия
Окончен
1 : 4
Нидерланды
0:1 Бергвейн – 40'   0:2 Депай – 51'   0:3 Дюмфрис – 61'   0:4 Депай – 65'   1:4 Батшуайи – 90+3'
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