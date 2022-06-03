Сборная Нидерландов разгромила Бельгию в матче Лиги наций

Сегодня, 3 мая, на стадионе «Руа Бодуэн» в Брюсселе сборная Бельгии в рамках 1-го тура группы 4 Лиги А Лиги наций играла со сборной Нидерландов. Встреча закончилась победой гостевой команды со счётом 4:1. «Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча.

Счёт в матче на 40-й минуте с передачи Френки де Йонга открыл Стивен Бергвейн. На 51-й Мемфис Депай увеличил преимущество сборной Нидерландов с паса Стивена Бергёйса. Через 10 минут Дензел Думфрис (передача — Дейли Блинд) сделал счёт 3:0 в пользу своей команды. На 65-й Депай с паса Блинда забил четвёртый мяч своей команды. На 90+3-й минуте Миши Батшуайи забил единственный мяч сборной Бельгии.

Нидерланды набирают три очка и выходят на первое место в группе 4, где также играют Польша (3) и Уэльс (0).

Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Хосе Мартинесом из Испании. Его помощниками выступили Иньиго Прието Лопес де Серайн и Рауль Мартинес. Резервным судьёй был Сесар Градо.