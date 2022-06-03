Сборная Нидерландов разгромила Бельгию в матче Лиги наций

Сегодня, 3 мая, на стадионе «Руа Бодуэн» в Брюсселе сборная Бельгии в рамках 1-го тура группы 4 Лиги А Лиги наций играла со сборной Нидерландов. Встреча закончилась победой гостевой команды со счётом 4:1. «Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча.
Счёт в матче на 40-й минуте с передачи Френки де Йонга открыл Стивен Бергвейн. На 51-й Мемфис Депай увеличил преимущество сборной Нидерландов с паса Стивена Бергёйса. Через 10 минут Дензел Думфрис (передача — Дейли Блинд) сделал счёт 3:0 в пользу своей команды. На 65-й Депай с паса Блинда забил четвёртый мяч своей команды. На 90+3-й минуте Миши Батшуайи забил единственный мяч сборной Бельгии.
Нидерланды набирают три очка и выходят на первое место в группе 4, где также играют Польша (3) и Уэльс (0).
Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Хосе Мартинесом из Испании. Его помощниками выступили Иньиго Прието Лопес де Серайн и Рауль Мартинес. Резервным судьёй был Сесар Градо.
- 4 июня 2022
-
00:00
- 3 июня 2022
-
23:41
-
23:40
-
23:40
-
23:36
-
23:13
-
23:11
-
23:03
-
22:59
-
22:46
-
22:39
-
22:29
-
22:24
-
22:10
-
22:08
-
21:58
-
21:44
-
21:44
-
21:40
-
21:32
-
21:22
-
21:13
-
21:03
-
20:59
-
20:36
-
20:27
-
20:18
-
20:13
-
20:03
-
20:00
-
19:45
-
19:34
-
19:20
-
19:10
-
19:00