«Сделал правильный выбор». Защитник Франции Динь — о продлении Мбаппе контракта с «ПСЖ»

Защитник сборной Франции и «Астон Виллы» Лука Динь прокомментировал решение нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе подписать новый контракт с командой.

«На мой взгляд, Мбаппе сделал правильный выбор, потому что это его любимый клуб в его собственной стране, где он будет сердцем проекта. Килиан — потрясающий игрок… за ним будущее, и он может стать ведущей звездой команды «ПСЖ», впервые выигравшей Лигу чемпионов», — приводит слова Диня FootballTransfers.

28-летний Динь был игроком парижан с 2013 по 2015 год. Далее в его карьере были «Рома», «Барселона» и «Эвертон». С января 2022 года Лука является защитником «Астон Виллы».

23-летний Мбаппе, выступающий за «ПСЖ» с 2017 года, мог покинуть команду в летнее трансферное окно свободным агентом, однако принял решение продлить контракт с клубом до 2025 года.