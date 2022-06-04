Нидерланды обыграли Бельгию на выезде впервые с 1997 года

Сегодня, 3 мая, на стадионе «Руа Бодуэн» в Брюсселе сборная Бельгии в рамках 1-го тура группы 4 Лиги А Лиги наций играла с национальной командой Нидерландов. Встреча закончилась победой гостевой команды со счётом 4:1.

Последний раз голландцы обыгрывали бельгийцев на выезде в 1997 году. Таким образом, подопечные Луи ван Гала прервали неудачную 25-летнюю серию без побед в гостях. «Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча.

Счёт в матче на 40-й минуте с передачи Френки де Йонга открыл Стивен Бергвейн. На 51-й Мемфис Депай увеличил преимущество сборной Нидерландов с паса Стивена Бергёйса. Через 10 минут Дензел Думфрис (передача — Дейли Блинд) сделал счёт 3:0 в пользу своей команды. На 65-й Депай с паса Блинда забил четвёртый мяч своей команды. На 90+3-й минуте Миши Батшуайи забил единственный мяч сборной Бельгии.