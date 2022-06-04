Килиан Мбаппе получил травму во время матча Франция — Дания

Нападающий национальной команды Франции Килиан Мбаппе получил травму в матче первого тура Лиги наций со сборной Дании. Встреча прошла на стадионе «Стад де Франс» в Сен-Дени, финальный свисток арбитра зафиксировал счёт 2:1 в пользу гостей.

Мбаппе был заменён в перерыве матча. В первом тайме футболисту понадобилась медицинская помощь из-за травмы колена.

В одной группе с Францией и Данией играют Австрия и Хорватия.

В следующем матче сборная Франции встретится с национальной командой Хорватии. Дания, в свою очередь, проведёт матч с Австрией. Оба матча состоятся 6 июня.

Напомним, Мбаппе выступает за национальную команду Франции с 2017 года. За это время он принял участие в 54 матчах, в которых записал в свой актив 26 голов.