Тренер Бельгии Мартинес: это был тревожный звонок для нас

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес прокомментировал результат матча с национальной командой Нидерландов (1:4) в Лиге наций.



«Это был тревожный звонок для нас. Он был необходим. Мы знаем, что нам предстоит много работы. Мне придётся снова пересмотреть состав и принять решения. Я уже не первый год работаю в этой команде. Мне нужно убедиться, что я не ошибаюсь, думая, что знаю некоторых игроков и они автоматически будут готовы к чемпионату мира», — цитирует Мартинеса официальный сайт УЕФА.



Напомним, счёт в матче на 40-й минуте с передачи Френки де Йонга открыл Стивен Бергвейн. На 51-й Мемфис Депай увеличил преимущество сборной Нидерландов с паса Стивена Бергёйса. Через 10 минут Дензел Думфрис (передача — Дейли Блинд) сделал счёт 3:0 в пользу своей команды. На 65-й Депай с паса Блинда забил четвёртый мяч своей команды. На 90+3-й минуте Миши Батшуайи забил единственный мяч сборной Бельгии.



Нидерланды набирают три очка и выходят на первое место в группе 4, где также играют Польша (3) и Уэльс (0).

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