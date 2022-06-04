Тренер Бельгии Мартинес: это был тревожный звонок для нас

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес прокомментировал результат матча с национальной командой Нидерландов (1:4) в Лиге наций.
«Это был тревожный звонок для нас. Он был необходим. Мы знаем, что нам предстоит много работы. Мне придётся снова пересмотреть состав и принять решения. Я уже не первый год работаю в этой команде. Мне нужно убедиться, что я не ошибаюсь, думая, что знаю некоторых игроков и они автоматически будут готовы к чемпионату мира», — цитирует Мартинеса официальный сайт УЕФА.
Напомним, счёт в матче на 40-й минуте с передачи Френки де Йонга открыл Стивен Бергвейн. На 51-й Мемфис Депай увеличил преимущество сборной Нидерландов с паса Стивена Бергёйса. Через 10 минут Дензел Думфрис (передача — Дейли Блинд) сделал счёт 3:0 в пользу своей команды. На 65-й Депай с паса Блинда забил четвёртый мяч своей команды. На 90+3-й минуте Миши Батшуайи забил единственный мяч сборной Бельгии.
Нидерланды набирают три очка и выходят на первое место в группе 4, где также играют Польша (3) и Уэльс (0).
- 4 июня 2022
-
03:06
-
02:52
-
02:30
-
02:04
-
01:54
-
01:47
-
01:36
-
01:14
-
00:51
-
00:26
-
00:15
-
00:00
- 3 июня 2022
-
23:41
-
23:40
-
23:40
-
23:36
-
23:13
-
23:11
-
23:03
-
22:59
-
22:46
-
22:39
-
22:29
-
22:24
-
22:10
-
22:08
-
21:58
-
21:44
-
21:44
-
21:40
-
21:32
-
21:22
-
21:13
-
21:03
-
20:59