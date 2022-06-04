Фоден сдал положительный тест на коронавирус и пропустит матчи в Лиге наций

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт заявил, что полузащитник Филип Фоден пропустит предстоящие матчи с Венгрией и Германией в Лиге наций из-за того, что заболел коронавирусом.



«Фоден, к сожалению, сдал положительный тест на коронавирус, поэтому ему пришлось покинуть расположение сборной. Я надеюсь, что он сможет вернуться, когда мы вернёмся из Германии», — цитирует Саутгейта Sky Sports.



В прошедшем сезоне Фоден сыграл за «Манчестер Сити» 45 матчей во всех турнирах, забив 14 голов, а также отдав 11 результативных передач.

Англичане сыграют с Венгрией в Будапеште на стадионе «Пушкаш Арена» сегодня, 4 июня. Начало — в 19:00 мск. С Германией игра пройдёт в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена» 7 июня.