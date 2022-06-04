В «Барселоне» сообщили, что собираются сократить зарплаты футболистам

Вице-президент «Барселоны» по экономическим вопросам Эдуард Ромеу сообщил о том, что с игроками проведут переговоры о сокращении заработной платы.

У «Барселоны» фонд заработной платы составляет € 560 млн. Это вдвое больше, чем у «Баварии». У «Реала» этот фонд составляет € 400 млн. Переговоры с игроками по этому вопросу будут индивидуальными. Переговоры с ветеранами клуба будут проходить в соответствии с интересами команды. Самые дорогие контракты должны быть согласованы в первую очередь. У игроков есть некоторые соглашения, которые кто-то подписал за них. Они не сделали ничего плохого. Однако, мы не можем позволить себе некоторые ситуации и должны сделать оценку. Игроки никого не обманули, и «Барселона» соблюдала их договоренности. Другой вопрос, что сейчас мы должны вести с ними переговоры», — приводит слова Ромеу Yahoo Sport.

Напомним, прошлый сезон «Барселона» завершила на втором месте в турнирной таблице чемпионата Испании, уступив в борьбе за чемпионство «Реалу».