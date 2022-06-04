Экс-полузащитник «Динамо» Шарль Каборе продолжит карьеру во Франции

Бывший полузащитник московского «Динамо» Шарль Каборе продолжит свою профессиональную карьеру в клубе второй французской Лиги.

Представитель Буркина-Фасо будет выступать за «Ньор», сообщил клуб на своей странице в одной из социальных сетей.

Напомним, Каборе в России выступал за «Кубань», «Краснодар» и «Динамо». В общей сложности провёл в России восемь лет. Футболист покинул «Динамо» по истечении контракта в 2021 году. Полузащитник также выступал за французские «Марсель» и «Либурн-Сен-Серин».

В завершившемся сезоне Лиги 2 «Ньор» занял 13 место в турнирной таблице, набрав 46 очков. Победителем Лиги стала «Тулуза», второе место в соревновании занял «Аяччо». Оба этих клуба по итогам сезона получили прямую путёвку в Лигу 1.

Франция — Дания. 1:2 Андреас Корнелиус