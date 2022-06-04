Шварц — об уходе из «Динамо»: решение не имело отношения к спорту, титулу или деньгам

Бывший главный тренер «Динамо» Сандро Шварц прокомментировал своё решение покинуть московский клуб по окончании прошедшего сезона.
«Процесс принятия решения занял довольно много времени и до конца обдумывался мной и моей семьёй снова и снова. Пожалуйста, поверьте мне: моё решение не имело никакого отношения ни к спорту, ни к титулам, ни к финансовым аспектам. Я до конца хотел помочь людям на местах. Знал, что ребята нуждались во мне в то время.
Тем не менее это был внутренний конфликт каждый день. Было бесчисленное множество эмоциональных моментов с украинскими и российскими игроками, которые были со мной в тренерской, где мы вместе плакали и были глубоко опечалены», — приводит слова Шварца rbb 24.
Напомним, Сандро Шварц покинул «Динамо» после финального матча Кубка России и возглавил немецкую «Герту».
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