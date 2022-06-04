Шварц высказался о критике со стороны его решения остаться в «Динамо» до конца чемпионата

43-летний немецкий специалист Сандро Шварц, возглавлявший московское «Динамо», а ныне являющийся главным тренером «Герты», высказался о том, влияла ли на него критика со стороны при решении продолжить работу в российском клубе в весенней части чемпионата.

«Я полностью понимаю то, что от меня ждали, что я покину клуб. Но я могу принять своё решение только на основе своих ощущений. Конечно, я против любой агрессии, но, в данном случае, нужно учитывать позицию руководства клуба, игроков и персонала. Если бы я чувствовал что-то неладное в своей жизни, то я бы ни в коем случае не оставался там на весеннюю часть чемпионата. Было бы логично немедленно покинуть страну с моей семьёй», — приводит слова Шварца RBB 24.