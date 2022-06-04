Экс-тренер «Краснодара» Фарке близок к назначению в мёнхенгладбахскую «Боруссию»

Бывший наставник «Краснодара» Даниэль Фарке близок к тому, чтобы стать главным тренером «Боруссии» Мёнхенгладбах, сообщает Kicker.

По сведениям источника, на должность главного тренера немецкого клуба также рассматривается экс-защитник «Манчестер Сити» Венсан Компани, однако он близок к подписанию контракта с «Бёрнли» и команду должен возглавить именно Фарке.

Напомним, мёнхенгладбахская «Боруссия» и бывший главный тренер команды Ади Хюттер договорились о расторжении контракта по окончании сезона-2021/2022.

Даниэль Фарке 2 марта покинул пост главного тренера «Краснодара». Соглашение было расторгнуто по взаимному согласию. Фарке был назначен на пост главного тренера «Краснодара» 13 января 2022 года, однако под его руководством клуб не провёл ни одной официальной игры.