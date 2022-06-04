Винисиус Жуниор стал самым дорогим футболистом Ла Лиги

Нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор стал самым дорогим футболистом испанской Ла Лиги по версии интернет-портала Transfermarkt. Об этом сообщается на официальном сайте статистической платформы.
В обновлённом списке платформы трансферная стоимость молодого бразильца достигла отметки в € 100 млн и позволила ему возглавить данный рейтинг.
Второе место рейтинга занимает полузащитник «Барселоны» Педри, чья трансферная стоимость оценивается в € 80.
Замыкают тройку полузащитник «Реала» Федерико Вальверде и нападающий мадридского «Атлетико» Жоау Феликс. Стоимость обоих футболистов оценивается в € 80.
Напомним, по итогам завершившегося сезона мадридский «Реал» выиграл чемпионат Испании, а также стал победителем Лиги чемпионов УЕФА.
Фанаты прорываются на финал Лиги чемпионов.
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