Роналду — о будущем «МЮ»: я за то, чтобы мы давали шансы молодому поколению

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду высказался о перспективах молодых футболистов клуба.
«Я за то, чтобы мы давали возможности молодому поколению, потому что за ними будущее. Мы должны дать им время, возможность и позволить им расти в нормальном режиме без давления. Они понимают, что для достижения успеха они должны жертвовать, много работать, иметь трудовую этику, преданность делу. Конечно, если молодые ребята спросят у меня совета, я выскажу своё мнение и дам совет, потому что хочу помочь им», — приводит слова Роналду Mirror со ссылкой на официальный сайт клуба.
Напомним, в завершившемся сезоне 37-летний португалец Криштину Роналду стал лучшим бомбардиром «МЮ» во всех турнирах, записав на свой счёт 24 забитых мяча, а также три результативные передачи.
Неприятные поступки Криштиану Роналду.
- 4 июня 2022
-
09:17
-
08:40
-
08:39
-
08:20
-
07:53
-
07:16
-
07:03
-
06:49
-
06:11
-
05:29
-
05:18
-
04:56
-
04:41
-
04:41
-
04:21
-
03:06
-
02:52
-
02:30
-
02:04
-
01:54
-
01:47
-
01:36
-
01:14
-
00:51
-
00:26
-
00:15
-
00:00
- 3 июня 2022
-
23:41
-
23:40
-
23:40
-
23:36
-
23:13
-
23:11
-
23:03
-
22:59