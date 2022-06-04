Роналду — о будущем «МЮ»: я за то, чтобы мы давали шансы молодому поколению

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду высказался о перспективах молодых футболистов клуба.

«Я за то, чтобы мы давали возможности молодому поколению, потому что за ними будущее. Мы должны дать им время, возможность и позволить им расти в нормальном режиме без давления. Они понимают, что для достижения успеха они должны жертвовать, много работать, иметь трудовую этику, преданность делу. Конечно, если молодые ребята спросят у меня совета, я выскажу своё мнение и дам совет, потому что хочу помочь им», — приводит слова Роналду Mirror со ссылкой на официальный сайт клуба.

Напомним, в завершившемся сезоне 37-летний португалец Криштину Роналду стал лучшим бомбардиром «МЮ» во всех турнирах, записав на свой счёт 24 забитых мяча, а также три результативные передачи.

Неприятные поступки Криштиану Роналду.