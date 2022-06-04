Бензема согласился на условный срок, Кучеров повторил достижение Овечкина. Главное к утру
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Известный форвард мадридского «Реала» Карим Бензема согласился на условный срок, российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров повторил достижение своего соотечественника Александра Овечкина в Кубке Стэнли, а «Анжи» больше не является профессиональным клубом. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
- Бензема согласился на условный срок по делу о шантаже Вальбуэна интимным видео.
- Кучеров повторил достижение Овечкина в плей-офф НХЛ.
- «Анжи» объявил о потере клубом профессионального статуса.
- «Рейнджерс» обыграли «Тампу» и упрочили преимущество в серии. У Кучерова — гол и передача.
- Сборная Нидерландов разгромила Бельгию в матче Лиги наций.
- Шварц — об уходе из «Динамо»: решение не имело отношения к спорту, титулу или деньгам.
- Рафаэль Надаль пробился в 14-й финал «Ролан Гаррос». Зверев снялся с матча из-за травмы.
- Источник: приостановку контрактов легионеров в РПЛ, вероятно, продлят на новый сезон.
- Мане: 70% сенегальцев хотят, чтобы я покинул «Ливерпуль»? Я сделаю то, что они просят.
- Даниил Медведев 13 июня вновь станет первой ракеткой мира.
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