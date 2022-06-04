Бензема согласился на условный срок, Кучеров повторил достижение Овечкина. Главное к утру

Известный форвард мадридского «Реала» Карим Бензема согласился на условный срок, российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров повторил достижение своего соотечественника Александра Овечкина в Кубке Стэнли, а «Анжи» больше не является профессиональным клубом. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».