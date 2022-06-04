Рангник высказался о крупной победе со сборной Австрии над Хорватией в дебютной игре

63-летний немецкий специалист Ральф Рангник, знакомый многим по работе консультантом в московском «Локомотиве» и исполняющим обязанности наставника «Манчестер Юнайтед», высказался о первой победе во главе сборной Австрии в матче с Хорватией (3:0) в первом туре Лиге наций.

«У нас были проблемы в первые 25 минут, но перед перерывом мы вышли вперёд, и это пошло нам на руку. Во втором тайме мы играли очень здорово и забили два потрясающих гола. Могли забить и больше. Я очень доволен», — приводит слова Рангника пресс-служба УЕФА на официальном сайте турнира.

Напомним, в конце апреля Ральф Рангник возглавил национальную команду Австрии. Он стал первым за 20 лет тренером сборной, одержавшим сухую победу в дебютном матче у руля национальной команды.