Объявлена символическая сборная РПЛ сезона-2021/2022 по версии Transfermarkt

Интернет-портал Transfermarkt в своих соцсетях объявил символическую сборную Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Примечательно, что в команде сезона приведена рыночная стоимость каждого футболиста.
Вратарь: Матвей Сафонов («Краснодар», € 16 млн).
Защитники: Дуглас Сантос («Зенит», € 16 млн), Вильмар Барриос («Зенит», € 20 млн), Родригао («Сочи», € 3,5 млн), Марио Фернандес (ЦСКА, € 8 млн).
Полузащитники: Кристиан Нобоа («Сочи», € 1 млн), Себастьян Шиманьски («Динамо», € 14 млн), Клаудиньо («Зенит», € 18 млн), Арсен Захарян («Динамо», € 15 млн).
Нападающие: Матео Кассьерра («Сочи», € 4,5 млн), Гамид Агаларов («Уфа», € 6 млн).
Общая рыночная стоимость состава: € 122 млн.
Напомним, санкт-петербургский «Зенит» досрочно оформил чемпионство Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022, набрав 65 очков в 30 матчах. В тройку лидеров также вошли «Сочи» (56) и московское «Динамо» (53). Вылетели из РПЛ по итогам сезона «Уфа», тульский «Арсенал» и казанский «Рубин».
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