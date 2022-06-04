Объявлена символическая сборная РПЛ сезона-2021/2022 по версии Transfermarkt

Интернет-портал Transfermarkt в своих соцсетях объявил символическую сборную Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Примечательно, что в команде сезона приведена рыночная стоимость каждого футболиста.

Вратарь: Матвей Сафонов («Краснодар», € 16 млн).

Защитники: Дуглас Сантос («Зенит», € 16 млн), Вильмар Барриос («Зенит», € 20 млн), Родригао («Сочи», € 3,5 млн), Марио Фернандес (ЦСКА, € 8 млн).

Полузащитники: Кристиан Нобоа («Сочи», € 1 млн), Себастьян Шиманьски («Динамо», € 14 млн), Клаудиньо («Зенит», € 18 млн), Арсен Захарян («Динамо», € 15 млн).

Нападающие: Матео Кассьерра («Сочи», € 4,5 млн), Гамид Агаларов («Уфа», € 6 млн).

Общая рыночная стоимость состава: € 122 млн.

Напомним, санкт-петербургский «Зенит» досрочно оформил чемпионство Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022, набрав 65 очков в 30 матчах. В тройку лидеров также вошли «Сочи» (56) и московское «Динамо» (53). Вылетели из РПЛ по итогам сезона «Уфа», тульский «Арсенал» и казанский «Рубин».