Агент Бастони: Алессандро счастлив играть за «Интер», но он должен развиваться

Агент Туллио Тинти, представляющий интересы защитника «Интера» Алессандро Бастони, прокомментировал информацию об интересе к игроку со стороны «Тоттенхэм Хотспур».
«Он, безусловно, большой фанат команды, за которую играет, поэтому с радостью готов остаться в «Интере». Однако он также профессионал. Это футбол, и Бастони должен приспосабливаться к рынку, развиваться. Понятно, что он счастлив играть за «Интер». Он ощущает эту футболку как татуировку на своей коже», — приводит слова Тинти Sky Sport Italia.
Напомним, Бастони выступает в составе «Интера» с 2017 года. В сезоне-2021/2022 23-летний футболист принял участие в 31 матче итальянской Серии А, забил один гол и отдал три результативные передачи. Действующий контракт Бастони с «Интером» рассчитан до июня 2024 года.
- 4 июня 2022
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