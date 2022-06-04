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Агент Бастони: Алессандро счастлив играть за «Интер», но он должен развиваться

Агент Бастони: Алессандро счастлив играть за «Интер», но он должен развиваться
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Агент Туллио Тинти, представляющий интересы защитника «Интера» Алессандро Бастони, прокомментировал информацию об интересе к игроку со стороны «Тоттенхэм Хотспур».

«Он, безусловно, большой фанат команды, за которую играет, поэтому с радостью готов остаться в «Интере». Однако он также профессионал. Это футбол, и Бастони должен приспосабливаться к рынку, развиваться. Понятно, что он счастлив играть за «Интер». Он ощущает эту футболку как татуировку на своей коже», — приводит слова Тинти Sky Sport Italia.

Напомним, Бастони выступает в составе «Интера» с 2017 года. В сезоне-2021/2022 23-летний футболист принял участие в 31 матче итальянской Серии А, забил один гол и отдал три результативные передачи. Действующий контракт Бастони с «Интером» рассчитан до июня 2024 года.

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