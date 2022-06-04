«Факел» объявил об уходе вратаря Дмитрия Кортнева
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Вратарь «Факела» Дмитрий Кортнев покидает команду в связи с истечением срока контракта, сообщает клубная пресс-служба.
«Дима, спасибо тебе за все эти годы, которые ты отработал на благо клуба. Ты был важен и для первой команды, и для молодёжной, где играл роль старшего партнёра. Двери клуба всегда будут открыты для тебя», — говорится в сообщении клуба.
Ранее сообщалось, что вратарь «Спартака» Илья Свинов летом может вернуться в «Факел», вышедший в Российскую Премьер-Лигу.
Напомним, воронежский «Факел» пробился в Российскую Премьер-Лигу на следующий сезон. Клуб получил путёвку в элитный дивизион российского футбола впервые за 21 год. Также прямой выход в элитный дивизион страны оформило московское «Торпедо».
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