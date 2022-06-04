Серж Гнабри не хочет покидать «Баварию» летом

Полузащитник «Баварии» Серж Гнабри не хочет покидать клуб летом, сообщает журналист Керри Хау на своей странице в социальных сетях.



По информации источника, футболист чувствует себя комфортно в мюнхенской команде и рассчитывает продолжить выступления за «Баварию» в следующем сезоне. Однако переговоры о новом контракте между сторонами по-прежнему продолжаются. Гнабри не принял последнее предложение, поступившее от руководства «Баварии». Ранее сообщалось, что в услугах Гнабри заинтересованы «Реал» и «Ливерпуль».



Действующее соглашение 26-летнего футболиста с мюнхенцами рассчитано до лета 2023 года. В сезоне-2021/2022 Гнабри принял участие в 34 матчах немецкой Бундеслиги, забил 14 голов и отдал пять результативных передач.