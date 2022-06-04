Арсен Захарян — лучший молодой игрок РПЛ сезона-2021/2022 по версии Transfermarkt

Русскоязычная версия интернет-портала Transfermarkt признала 19-летнего полузащитника московского «Динамо» Арсена Захаряна лучшим молодым игроком Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022.

«Лучшим молодым игроком РПЛ стал один из лидеров московского «Динамо» Арсен Захарян, стабильно выступавший на высоком уровне за команду на протяжении всего сезона. Вклад Арсена в игровую схему бело-голубых способствовал достижению первых медалей клуба в РПЛ за 13 лет», — сказано в сообщении Transfermarkt в соцсетях.

В завершившемся розыгрыше РПЛ Захарян провёл 29 матчей, забил семь голов и отдал восемь результативных передач. «Динамо» вместе с Арсеном завоевало бронзовые медали чемпионата России.

Ранее Transfermarkt также объявил символическую сборную завершившегося сезона РПЛ.

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