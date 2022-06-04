Владимир Федотов — лучший тренер РПЛ сезона-2021/2022 по версии Transfermarkt

Русскоязычная версия интернет-портала Transfermarkt признала наставника «Сочи» Владимира Федотова лучшим тренером Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022.

«В номинации лучшего тренера сезона единогласно редакция определила главного тренера ФК «Сочи» Владимира Валентиновича Федотова, который с клубом впервые добился серебряных медалей чемпионата и смог с минимальными затратами собрать боеспособный состав, который может противостоять лучшим клубам России», — сказано в сообщении Transfermarkt в соцсетях.

Напомним, санкт-петербургский «Зенит» досрочно оформил чемпионство Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022, набрав 65 очков в 30 матчах. В тройку лидеров также вошли «Сочи» (56) и московское «Динамо» (53). Вылетели из РПЛ по итогам сезона «Уфа», тульский «Арсенал» и казанский «Рубин».

Ранее Transfermarkt также объявил символическую сборную завершившегося сезона РПЛ.

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Обзор 30-го тура РПЛ: