Владимир Федотов — лучший тренер РПЛ сезона-2021/2022 по версии Transfermarkt

Русскоязычная версия интернет-портала Transfermarkt признала наставника «Сочи» Владимира Федотова лучшим тренером Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022.
«В номинации лучшего тренера сезона единогласно редакция определила главного тренера ФК «Сочи» Владимира Валентиновича Федотова, который с клубом впервые добился серебряных медалей чемпионата и смог с минимальными затратами собрать боеспособный состав, который может противостоять лучшим клубам России», — сказано в сообщении Transfermarkt в соцсетях.
Напомним, санкт-петербургский «Зенит» досрочно оформил чемпионство Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022, набрав 65 очков в 30 матчах. В тройку лидеров также вошли «Сочи» (56) и московское «Динамо» (53). Вылетели из РПЛ по итогам сезона «Уфа», тульский «Арсенал» и казанский «Рубин».
Ранее Transfermarkt также объявил символическую сборную завершившегося сезона РПЛ.
- 4 июня 2022
-
12:19
-
12:15
-
12:13
-
12:06
-
12:02
-
11:57
-
11:43
-
11:43
-
11:38
-
11:33
-
11:27
-
11:21
-
11:13
-
11:11
-
10:52
-
10:44
-
10:38
-
10:21
-
10:20
-
10:20
-
10:06
-
10:00
-
09:59
-
09:53
-
09:48
-
09:45
-
09:33
-
09:32
-
09:30
-
09:17
-
08:40
-
08:39
-
08:20
-
07:53
-
07:16