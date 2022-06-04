«Тоттенхэм» отказался от приобретения Дибалы из-за высоких требований по зарплате

«Тоттенхэм Хотспур» отказался от идеи заключения контракта с нападающим «Ювентуса» и сборной Аргентины Пауло Дибалой, сообщает Daily Mail.
По информации источника, английский клуб был заинтересован в услугах 28-летнего аргентинского футболиста, однако отказался от приобретения Дибалы. Причиной отказа послужили высокие требования форварда по зарплате — Дибала хотел получать в «Тоттенхэме» около £ 280 тыс. (примерно € 330 тыс.) в неделю.
Напомним, Дибала выступал за «Ювентус» с 2015 года. В сезоне-2021/2022 28-летний аргентинский футболист принял участие в 29 матчах чемпионата Италии, в которых забил 10 голов и отдал пять результативных передач. Также на его счету три гола в пяти матчах в Лиге чемпионов. В ближайшее время Дибала покинет «Ювентус» и станет свободным агентом.
- 4 июня 2022
-
12:19
-
12:15
-
12:13
-
12:06
-
12:02
-
11:57
-
11:43
-
11:43
-
11:38
-
11:33
-
11:27
-
11:21
-
11:13
-
11:11
-
10:52
-
10:44
-
10:38
-
10:21
-
10:20
-
10:20
-
10:06
-
10:00
-
09:59
-
09:53
-
09:48
-
09:45
-
09:33
-
09:32
-
09:30
-
09:17
-
08:40
-
08:39
-
08:20
-
07:53
-
07:16