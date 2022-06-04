«Тоттенхэм» отказался от приобретения Дибалы из-за высоких требований по зарплате

«Тоттенхэм Хотспур» отказался от идеи заключения контракта с нападающим «Ювентуса» и сборной Аргентины Пауло Дибалой, сообщает Daily Mail.



По информации источника, английский клуб был заинтересован в услугах 28-летнего аргентинского футболиста, однако отказался от приобретения Дибалы. Причиной отказа послужили высокие требования форварда по зарплате — Дибала хотел получать в «Тоттенхэме» около £ 280 тыс. (примерно € 330 тыс.) в неделю.



Напомним, Дибала выступал за «Ювентус» с 2015 года. В сезоне-2021/2022 28-летний аргентинский футболист принял участие в 29 матчах чемпионата Италии, в которых забил 10 голов и отдал пять результативных передач. Также на его счету три гола в пяти матчах в Лиге чемпионов. В ближайшее время Дибала покинет «Ювентус» и станет свободным агентом.

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