Генеральный директор «Удинезе»: будет трудно удержать Молину. Он интересен «Ювентусу»

Генеральный директор «Удинезе» Пьерпаоло Марино высказался о будущем правого защитника команды Науэля Молины.



«Из-за интереса, который имеется к Молине в Италии и за рубежом, нам будет трудно его удержать. Так что, я надеюсь, что его подпишет итальянская команда и он будет там прогрессировать. Насколько я знаю, в этом заинтересован «Ювентус», — цитирует Марино Tuttosport.



Напомним, «Милан» победил в чемпионате Италии впервые с сезона-2010/2011. В прошлом сезоне в Серии А чемпионом стала другая миланская команда – «Интер». До этого на протяжении девяти сезонов в итальянском чемпионате побеждал туринский «Ювентус». Отметим, что «россонери» в 19-й раз стали чемпионами Италии. По данному показателю «Милан» сравнялся с «Интером». Больше всего побед у «Ювентуса» — 36.