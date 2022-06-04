Генеральный директор «Удинезе»: будет трудно удержать Молину. Он интересен «Ювентусу»

Генеральный директор «Удинезе» Пьерпаоло Марино высказался о будущем правого защитника команды Науэля Молины.
«Из-за интереса, который имеется к Молине в Италии и за рубежом, нам будет трудно его удержать. Так что, я надеюсь, что его подпишет итальянская команда и он будет там прогрессировать. Насколько я знаю, в этом заинтересован «Ювентус», — цитирует Марино Tuttosport.
Напомним, «Милан» победил в чемпионате Италии впервые с сезона-2010/2011. В прошлом сезоне в Серии А чемпионом стала другая миланская команда – «Интер». До этого на протяжении девяти сезонов в итальянском чемпионате побеждал туринский «Ювентус». Отметим, что «россонери» в 19-й раз стали чемпионами Италии. По данному показателю «Милан» сравнялся с «Интером». Больше всего побед у «Ювентуса» — 36.
- 4 июня 2022
-
12:19
-
12:15
-
12:13
-
12:06
-
12:02
-
11:57
-
11:43
-
11:43
-
11:38
-
11:33
-
11:27
-
11:21
-
11:13
-
11:11
-
10:52
-
10:44
-
10:38
-
10:21
-
10:20
-
10:20
-
10:06
-
10:00
-
09:59
-
09:53
-
09:48
-
09:45
-
09:33
-
09:32
-
09:30
-
09:17
-
08:40
-
08:39
-
08:20
-
07:53
-
07:16