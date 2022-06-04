Пять голов, разгром и дубль Депая — в видеообзоре матча Лиги наций Бельгия — Нидерланды

3 июня на стадионе «Руа Бодуэн» в Брюсселе сборная Бельгии в рамках 1-го тура группы 4 Лиги А Лиги наций играла со сборной Нидерландов. Встреча закончилась победой гостевой команды со счётом 4:1.
Нидерланды разгромили Бельгию в матче Лиги наций УЕФА
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Счёт в матче на 40-й минуте с передачи Френки де Йонга открыл Стивен Бергвейн. На 51-й Мемфис Депай увеличил преимущество сборной Нидерландов с паса Стивена Бергёйса. Через 10 минут Дензел Думфрис (передача — Дейли Блинд) сделал счёт 3:0 в пользу своей команды. На 65-й Депай с паса Блинда забил четвёртый мяч своей команды. На 90+3-й минуте Миши Батшуайи забил единственный мяч сборной Бельгии.
Нидерланды набирают три очка и выходят на первое место в группе 4, где также играют Польша (3) и Уэльс (0).
- 4 июня 2022
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