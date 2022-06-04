Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Астон Вилла» заключила контракт с вратарём «Ромы» Ольсеном

«Астон Вилла» заключила контракт с вратарём «Ромы» Ольсеном
Комментарии

«Астон Вилла» на официальном сайте объявила о заключении контракта с вратарём «Ромы» и сборной Швеции Робином Ольсеном.

Срок действия контракта 32-летнего голкипера с командой не разглашается. Ранее сообщалось, что «Астон Вилла» активирует пункт выкупа игрока, выступавшего за английский клуб с января 2020 года на правах аренды, за € 3,5 млн.

Напомним, Ольсен принял участие в одном матче английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. Ранее Робин Ольсен выступал за «Мальмё», «ПАОК», «Копенгаген», «Кальяри», «Эвертон» и «Шеффилд Юнайтед». Робин Ольсен провёл за сборную Швеции 56 матчей.

«Астон Вилла» в 38 матчах набрала 45 очков и заняла 14-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. Чемпионом страны стал «Манчестер Сити».

Кто создал больше всего голевых шансов за этот сезон в АПЛ?

Новость по теме
«Астон Вилла» подписала защитника «Севильи» Диего Карлоса
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022