«Астон Вилла» заключила контракт с вратарём «Ромы» Ольсеном

«Астон Вилла» на официальном сайте объявила о заключении контракта с вратарём «Ромы» и сборной Швеции Робином Ольсеном.
Срок действия контракта 32-летнего голкипера с командой не разглашается. Ранее сообщалось, что «Астон Вилла» активирует пункт выкупа игрока, выступавшего за английский клуб с января 2020 года на правах аренды, за € 3,5 млн.
Напомним, Ольсен принял участие в одном матче английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. Ранее Робин Ольсен выступал за «Мальмё», «ПАОК», «Копенгаген», «Кальяри», «Эвертон» и «Шеффилд Юнайтед». Робин Ольсен провёл за сборную Швеции 56 матчей.
«Астон Вилла» в 38 матчах набрала 45 очков и заняла 14-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. Чемпионом страны стал «Манчестер Сити».
Кто создал больше всего голевых шансов за этот сезон в АПЛ?
- 4 июня 2022
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