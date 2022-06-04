Мюллер отреагировал на драматичную концовку матча Зверева с Надалем на «Ролан Гаррос»
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Чемпион мира 2014 года, нападающий «Баварии» и сборной Германии по футболу Томас Мюллер отреагировал на драматичную концовку матча соотечественника Александра Зверева с испанцем Рафаэлем Надалем в полуфинале «Ролан Гаррос» — 2022.
Напомним, Надаль со счётом 7:6 (10:8), 6:6 вышел в финал на снятии Зверева. Во втором сете при счёте 6:5 (30:40) в свою пользу Александр получил сильную травму голеностопа, из-за которой не смог продолжить матч. Сначала он покинул корт на инвалидной коляске, а затем вернулся на костылях, чтобы сказать судье, что он не продолжит матч.
«Поскорее поправляйся, Саша! Всего тебе наилучшего», — написал Мюллер в своём «твиттере», добавив хэштег #ComeBackStronger (возвращайся сильнее).
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