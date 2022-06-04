Тренер сборной Бельгии рассказал о состоянии Эдена Азара
Поделиться
Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес после матча 1-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА сезона-2022/2024 с национальной командой Нидерландов (1:4) высказался о состоянии нападающего Эдена Азара.
«Он вообще не испытывал боли. Всё хорошо, все признаки положительные», — приводит слова Мартинеса Mundo Deportivo.
Напомним, Азар вышел в стартовом составе сборной Бельгии на матч Лиги наций УЕФА с национальной командой Нидерландов и был заменён в начале второго тайма.
Соперниками сборных Бельгии и Нидерландов по группе 4 Лиги А являются национальные команды Польши и Уэльса. В следующем туре группового этапа Бельгия сыграет с Польшей. Встреча состоится 8 июня. Начало матча — в 21:45 мск.
Комментарии
- 4 июня 2022
-
13:49
-
13:47
-
13:42
-
13:29
-
13:24
-
13:14
-
13:07
-
13:04
-
12:59
-
12:40
-
12:33
-
12:32
-
12:19
-
12:15
-
12:13
-
12:06
-
12:02
-
11:57
-
11:43
-
11:43
-
11:38
-
11:33
-
11:27
-
11:21
-
11:13
-
11:11
-
10:52
-
10:44
-
10:38
-
10:21
-
10:20
-
10:20
-
10:06
-
10:00
-
09:59
Партнерский контент