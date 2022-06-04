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Тренер сборной Бельгии рассказал о состоянии Эдена Азара

Тренер сборной Бельгии рассказал о состоянии Эдена Азара
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Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес после матча 1-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА сезона-2022/2024 с национальной командой Нидерландов (1:4) высказался о состоянии нападающего Эдена Азара.

«Он вообще не испытывал боли. Всё хорошо, все признаки положительные», — приводит слова Мартинеса Mundo Deportivo.

Напомним, Азар вышел в стартовом составе сборной Бельгии на матч Лиги наций УЕФА с национальной командой Нидерландов и был заменён в начале второго тайма.

Соперниками сборных Бельгии и Нидерландов по группе 4 Лиги А являются национальные команды Польши и Уэльса. В следующем туре группового этапа Бельгия сыграет с Польшей. Встреча состоится 8 июня. Начало матча — в 21:45 мск.

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