Бывший футболист «Челси» и «Милана» Алекс перенёс операцию на сердце
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Бывший футболист сборной Бразилии Алекс перенёс операцию по шунтированию сердца в возрасте 39 лет.
«Я записываю это видео, чтобы опровергнуть все сообщения о сердечном приступе. У меня обнаружились проблемы со здоровьем несколько дней назад, и врачи решили провести операцию по шунтированию сердца. У меня было закупорено четыре артерии. Я только что вышел из реанимации, но буду находиться в больнице ещё шесть дней», — написал Алекс в своих социальных сетях.
Алекс по ходу своей карьеры выступал за «Челси», ПСВ, «ПСЖ» и «Милан». Он завершил профессиональную карьеру в 2016 году. Летом 2016 года не смог договориться с «Порту» и уже зимой 2016 года завершил карьеру. По ходу карьеры футболист не испытывал проблем с сердцем.
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