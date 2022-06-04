Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В «Спартаке» отреагировали на информацию, что Ещенко может уйти в академию из основы

В «Спартаке» отреагировали на информацию, что Ещенко может уйти в академию из основы
Комментарии

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал информацию, что бывший защитник клуба Андрей Ещенко, который сейчас входит в тренерский штаб московской команды, может уйти в академию из основы.

«Команда в отпуске, никаких кадровых решений пока не принималось», — сказал Зеленов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Ранее Sport24 сообщал, что Андрей Ещенко может покинуть основную команду и продолжить работу в академии красно-белых.

В завершившемся сезоне Российской Премьер-Лиги чемпионом стал санкт-петербургский «Зенит». Сине-бело-голубые в четвёртый раз подряд выиграли чемпионат России. В тройку также вошли «Сочи» и московское «Динамо». «Спартак» занял 10-е место в турнирной таблице РПЛ.

Новость по теме
В «Спартаке» объяснили, почему выдвинули ряд предложений по проведению матча за Суперкубок
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022