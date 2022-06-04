В «Спартаке» отреагировали на информацию, что Ещенко может уйти в академию из основы
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Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал информацию, что бывший защитник клуба Андрей Ещенко, который сейчас входит в тренерский штаб московской команды, может уйти в академию из основы.
«Команда в отпуске, никаких кадровых решений пока не принималось», — сказал Зеленов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Ранее Sport24 сообщал, что Андрей Ещенко может покинуть основную команду и продолжить работу в академии красно-белых.
В завершившемся сезоне Российской Премьер-Лиги чемпионом стал санкт-петербургский «Зенит». Сине-бело-голубые в четвёртый раз подряд выиграли чемпионат России. В тройку также вошли «Сочи» и московское «Динамо». «Спартак» занял 10-е место в турнирной таблице РПЛ.
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