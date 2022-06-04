«Может закрыть позицию вратаря в «Зените» на долгие годы». Широков — о Лантратове

Бывший российский футболист Роман Широков поделился мнением о потенциальном переходе вратаря «Химок» Ильи Лантратова в «Зенит».



«Последние два года он хорошо провёл. Может закрыть позицию вратаря в «Зените» на долгие годы. Всё зависит от него. Трудно сказать, станет ли он для клуба новым Малафеевым, но его уровень позволяет», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.



Ранее «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что «Химки» готовы отпустить голкипера Лантратова зимой за € 3 млн.



Лантратов выступает за «Химки» с 2019 года. Ранее 26-летний голкипер защищал цвета «Факела» и «Балтики». С 2014 по 2016 год он находился в системе московского «Локомотива».