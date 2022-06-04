Мэр Луганска: нужно создавать команду под флагом ЛНР. «Заря» вряд ли вернётся

Мэр Луганска Манолис Пилавов заявил о намерении создать футбольную команду в Луганской народной республике (ЛНР) вместо переехавшей на Украину «Зари».

«Что касается профессионального футбола, тут есть много вопросов. Но сегодня спортивная жизнь больше всё-таки крутится вокруг города Луганска. До начала военной спецоперации в первенстве города, а мы его всегда проводим и всегда открытое, участвовало уже далеко за 100 команд. Что касается «Зари», я думаю, что навряд ли клуб вернётся. Нам сегодня нужно думать о том, чтобы создавать команду, которая будет защищать флаг нашей территории.

На сегодняшний день практически решён вопрос об участии наших футболистов в студенческой лиге РФ по Южному федеральному округу. То есть мы в этом году, уже в конце июля, впервые будем участвовать в этом турнире», — приводит слова Пилавова ТАСС.

Напомним, ранее лидер Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявлял о намерении создать новый «Шахтёр» вместо переехавшего в Киев клуба Рината Ахметова.