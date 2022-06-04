«Позицию вратаря надо усилить». Радченко — о возможном переходе Лантратова в «Зенит»

Бывший футболист «Зенита» Дмитрий Радченко поделился мнением о возможном переходе вратаря «Химок» Ильи Лантратова в санкт-петербургский клуб.

«Понятно, что «Зенит» уже не один год ищет вратаря. Эта позиция свободна. Был приобретён Крицюк, но он травмирован. Непонятно, когда он выйдет. Эту позицию надо усилить. Думаю, руководство «Зенита» проанализировало, кто может помочь команде. Если Лантратов перейдёт, будем надеяться, что поможет «Зениту».



Может ли стать новым Малафеевым? Малафеев — это легенда «Зенита». Малафеев вообще воспитанник петербургского футбола. У нас очень хорошие вратари, но пока получают мало шансов, к сожалению. «Зениту» нужен результат, поэтому ставка делается на более опытных», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.