Канунников: я уверен, у «Крыльев Советов» большое будущее!

Нападающий Максим Канунников обратился к «Крыльям Советов» и болельщикам клуба.
«Я благодарен каждому дню, проведённому с командой! Тренировки, перелёты, игры, заезды, общекомандные встречи, сборы, переживания, вдохновения, азарт, любовь и ненависть болельщиков, их поддержка и недовольство. Всё это для меня — жизнь, моя страсть. Это мой мир! Огромная работа была проделана за это время: мы были все вместе, шли, падали, но снова поднимались.
К сожалению, в последние два сезона по определённым причинам я не смог насладиться игрой и радовать болельщиков, и от этого мне грустно!
Я очень счастлив, что ребята вновь показывают очень яркую, атакующую, захватывающий дух игру и тем самым вернули болельщиков на стадион, дав надежду и веру, что скоро «Крылья» снова будут среди топ-команд, которые борются за призовые места! Я уверен: у команды большое будущее и многих ребят ждёт прекрасная футбольная карьера!
Спасибо всему городу, руководству, персоналу, всем болельщикам, всем игрокам и тренерам за совместную работу», — написал Канунников в своих социальных сетях.
- 4 июня 2022
-
15:21
-
15:19
-
15:00
-
15:00
-
14:50
-
14:47
-
14:42
-
14:31
-
14:27
-
14:22
-
14:19
-
14:14
-
14:00
-
13:58
-
13:57
-
13:49
-
13:47
-
13:42
-
13:29
-
13:24
-
13:14
-
13:07
-
13:04
-
12:59
-
12:40
-
12:33
-
12:32
-
12:19
-
12:15
-
12:13
-
12:06
-
12:02
-
11:57
-
11:43
-
11:43