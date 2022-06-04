Канунников: я уверен, у «Крыльев Советов» большое будущее!

Нападающий Максим Канунников обратился к «Крыльям Советов» и болельщикам клуба.



«Я благодарен каждому дню, проведённому с командой! Тренировки, перелёты, игры, заезды, общекомандные встречи, сборы, переживания, вдохновения, азарт, любовь и ненависть болельщиков, их поддержка и недовольство. Всё это для меня — жизнь, моя страсть. Это мой мир! Огромная работа была проделана за это время: мы были все вместе, шли, падали, но снова поднимались.



К сожалению, в последние два сезона по определённым причинам я не смог насладиться игрой и радовать болельщиков, и от этого мне грустно!



Я очень счастлив, что ребята вновь показывают очень яркую, атакующую, захватывающий дух игру и тем самым вернули болельщиков на стадион, дав надежду и веру, что скоро «Крылья» снова будут среди топ-команд, которые борются за призовые места! Я уверен: у команды большое будущее и многих ребят ждёт прекрасная футбольная карьера!



Спасибо всему городу, руководству, персоналу, всем болельщикам, всем игрокам и тренерам за совместную работу», — написал Канунников в своих социальных сетях.

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