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Олич сравнил Жиркова с Модричем

Олич сравнил Жиркова с Модричем
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Бывший футболист и тренер московского ЦСКА Ивица Олич сравнил экс-игрока сборной России Юрия Жиркова с полузащитником «Реала» Лукой Модричем. Основанием для такой параллели стало футбольное долголетие упомянутых игроков.

«Жирков уже немолодой игрок, но у него много опыта. Если он хочет и желает, то у него может получиться играть ещё несколько лет на высоком уровне. Это редкий случай, когда спортсмены играют в футбол на таком хорошем уровне в позднем возрасте. Но у нас есть футболист в сборной Хорватии, который выигрывал Лигу чемпионов и сегодня играет за сборную в 37 лет, Модрич. Если у него ещё есть настрой, то он может играть на достойном уровне. Жирков — схожий пример, он хороший футболист, который может поддержать и оборону, и атаку», — приводит слова Олича «РБК-Спорт».

Напомним, последним клубом Жиркова стали «Химки». Недавно представители подмосковного клуба объявили об уходе Юрия.

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