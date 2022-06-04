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Остон Урунов покинул «Уфу» и вернулся в «Спартак»

Остон Урунов покинул «Уфу» и вернулся в «Спартак»
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Завершился срок арендного соглашения узбекского полузащитника Остона Урунова с «Уфой», сообщает пресс-служба клуба. Напомним, права на футболиста принадлежат московскому «Спартаку».

«Благодарим Остона за совместную работу и желаем успешного продолжения профессиональной карьеры!» — говорится в сообщении клуба в социальных сетях.

21-летний Урунов стал футболистом московской команды летом 2020 года, перейдя из «Уфы». В феврале 2021 года Урунов вернулся в «Уфу» на правах аренды и продолжил выступления за команду вплоть до конца сезона-2021/2022.

В «Спартаке» Урунов за девять матчей забил один гол. В «Уфе» за 37 встреч полузащитник отметился одной результативной передачей. Соглашение между Уруновым и красно-белыми истекает в 2025 году.

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