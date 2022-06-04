«Однозначно заслужил переход в более сильный клуб». Мостовой — о Лантратове

Бывший футболист Александр Мостовой поделился мнением о потенциальном переходе вратаря «Химок» Ильи Лантратова в «Зенит».



«Не известно никому, закроет ли он позицию вратаря на годы или нет. В «Зените» было много голкиперов. Они нестабильны и ненадёжны, но «Зенит» из года в год становится чемпионом. То, что Лантратов заслужил переход в более сильный клуб — это однозначно. Он хорошо стоит в «Химках», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.



Ранее «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что «Химки» готовы отпустить голкипера Лантратова зимой за € 3 млн.



Лантратов выступает за «Химки» с 2019 года. Ранее 26-летний голкипер защищал цвета «Факела» и «Балтики». С 2014 по 2016 год он находился в системе московского «Локомотива».