Мостовой: многие думали, что «Анжи» уже не существует, поэтому я не удивлён

Бывший футболист Александр Мостовой отреагировал на то, что «Анжи» объявил о потере клубом профессионального статуса.
«Многие думали, что «Анжи» уже не существует, поэтому я не удивлён. Очередной раз подтверждает, что если есть деньги, то пожалуйста — всё замечательно. Когда многие кричат: «У нас всё здорово и классно». А вы попробуйте без денег что-то сделать и продержаться, будучи на уровне. В этом дело. Обидно, что у нас так происходит. К этому мы уже привыкли. У нас постоянно кто-то уходит, теряется, банкротится. Тем более в нынешнее время», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Отсутствие у команды лицензии означает автоматическую утрату профессионального статуса. Руководство клуба оценило финансовое состояние и приняло решение, что закрыть текущие долги без поддержки спонсоров и партнёров недостаточно.
- 4 июня 2022
-
15:21
-
15:19
-
15:00
-
15:00
-
14:50
-
14:47
-
14:42
-
14:31
-
14:27
-
14:22
-
14:19
-
14:14
-
14:00
-
13:58
-
13:57
-
13:49
-
13:47
-
13:42
-
13:29
-
13:24
-
13:14
-
13:07
-
13:04
-
12:59
-
12:40
-
12:33
-
12:32
-
12:19
-
12:15
-
12:13
-
12:06
-
12:02
-
11:57
-
11:43
-
11:43