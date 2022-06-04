Мостовой: многие думали, что «Анжи» уже не существует, поэтому я не удивлён

Бывший футболист Александр Мостовой отреагировал на то, что «Анжи» объявил о потере клубом профессионального статуса.



«Многие думали, что «Анжи» уже не существует, поэтому я не удивлён. Очередной раз подтверждает, что если есть деньги, то пожалуйста — всё замечательно. Когда многие кричат: «У нас всё здорово и классно». А вы попробуйте без денег что-то сделать и продержаться, будучи на уровне. В этом дело. Обидно, что у нас так происходит. К этому мы уже привыкли. У нас постоянно кто-то уходит, теряется, банкротится. Тем более в нынешнее время», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.



Отсутствие у команды лицензии означает автоматическую утрату профессионального статуса. Руководство клуба оценило финансовое состояние и приняло решение, что закрыть текущие долги без поддержки спонсоров и партнёров недостаточно.

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