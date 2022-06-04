Лахиялов: «Анжи» — достояние Дагестана. Обидно, что их не поддержали и довели до этого

Президент махачкалинского «Легион-Динамо» Шамиль Лахиялов отреагировал на то, что «Анжи» объявил о потере клубом профессионального статуса.
«Я все эти годы был на связи с «Анжи». Примерно знал, какая обстановка в команде. С генеральным директором каждое лицензирование мы обсуждали какие-то проблемы. Я был в курсе дела. Был морально готов к этому событию. Но всё равно, когда вчера пришла уже официальная новость, что «Анжи» объявляется банкротом — я расстроился. Всё-таки это не просто игрушка кого-то там. Несмотря на всё, что делали Керимов, Кадиев, Магомедов, мне кажется, что «Анжи» что-то большее — это достояние Республики Дагестан. Мне очень обидно за то, что произошло и довели до такого. Не поддержали команду, когда она была в тяжёлом положении», — сказал Лахиялов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
- 4 июня 2022
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