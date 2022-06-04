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Лахиялов: надеюсь, что в Дагестане появится добрый дядя, который будет любить футбол

Лахиялов: надеюсь, что в Дагестане появится добрый дядя, который будет любить футбол
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Президент «Легион-Динамо» Шамиль Лахиялов поделился мнением о ситуации с футболом в Дагестане.

«Надеюсь, что в Республике Дагестан появится добрый дядя, который будет любить футбол и любить «Анжи» и сможет взять на себя ответственность по перерождению клуба. А также подарит болельщикам радость — восстановит «Анжи». Я с удовольствием помог бы ему в этом», — сказал Лахиялов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Накануне пресс-служба «Анжи» объявила о потере клубом профессионального статуса. Отсутствие у команды лицензии означает автоматическую утрату профессионального статуса. Руководство клуба оценило финансовое состояние и приняло решение, что закрыть текущие долги без поддержки спонсоров и партнёров недостаточно.

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