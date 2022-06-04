«Уфа» рассталась с тремя представителями тренерского штаба
Поделиться
По обоюдному соглашению сторон старший тренер Дмитрий Безняк, тренер Александр Нагорный и тренер по вратарям Анатолий Зарапин расторгли трудовые контракты с «Уфой», сообщает пресс-служба клуба.
Ранее «Уфа» объявила о разрыве контрактов с главным тренером Алексеем Стукаловым и полузащитником Дмитрием Кабутовым. Также команду покинули защитники Неманья Милетич, Александр Сухов и Боян Йокич, полузащитники Филип Мрзляк и Олег Иванов, у которых истёк контракт с клубом. Кроме них, из «Уфы» ушли полузащитник Остон Урунов, нападающие Александр Саплинов и Дилан Ортис — сроки их аренды в команде подошли к концу.
В следующем сезоне «Уфа» примет участие в розыгрыше Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Команда вылетела из Российской Премьер-Лиги.
Новость по темеОстон Урунов покинул «Уфу» и вернулся в «Спартак»
Комментарии
- 4 июня 2022
-
16:52
-
16:41
-
16:28
-
16:27
-
16:00
-
15:56
-
15:47
-
15:38
-
15:21
-
15:19
-
15:00
-
15:00
-
14:50
-
14:47
-
14:42
-
14:31
-
14:27
-
14:22
-
14:19
-
14:14
-
14:00
-
13:58
-
13:57
-
13:49
-
13:47
-
13:42
-
13:29
-
13:24
-
13:14
-
13:07
-
13:04
-
12:59
-
12:40
-
12:33
-
12:32
Партнерский контент