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«Уфа» рассталась с тремя представителями тренерского штаба

«Уфа» рассталась с тремя представителями тренерского штаба
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По обоюдному соглашению сторон старший тренер Дмитрий Безняк, тренер Александр Нагорный и тренер по вратарям Анатолий Зарапин расторгли трудовые контракты с «Уфой», сообщает пресс-служба клуба.

Ранее «Уфа» объявила о разрыве контрактов с главным тренером Алексеем Стукаловым и полузащитником Дмитрием Кабутовым. Также команду покинули защитники Неманья Милетич, Александр Сухов и Боян Йокич, полузащитники Филип Мрзляк и Олег Иванов, у которых истёк контракт с клубом. Кроме них, из «Уфы» ушли полузащитник Остон Урунов, нападающие Александр Саплинов и Дилан Ортис — сроки их аренды в команде подошли к концу.

В следующем сезоне «Уфа» примет участие в розыгрыше Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Команда вылетела из Российской Премьер-Лиги.

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