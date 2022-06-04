Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Женская команда «Зенита» разгромила «Ростов» в матче чемпионата России

Женская команда «Зенита» разгромила «Ростов» в матче чемпионата России
Комментарии

В матче 13-го тура чемпионата России среди женских команд «Зенит» принимал «Ростов». Встреча прошла на стадионе академии «Газпром» в Санкт-Петербурге и завершилась победой хозяек поля со счётом 3:0.

На девятой минуте встречи счёт открыла нападающая «Зенита» Ана Диаш. На 47-й минуте Диаш оформила дубль и упрочила преимущество «Зенита». На 78-й минуте Диаш установила итоговый счёт встречи.

«Зенит» набрал 32 очка и занимает первое место в турнирной таблице женской Суперлиги сезона 2022 года. «Ростов» (16) — на четвёртом месте. В следующем туре чемпионата России «Зенит» сыграет с красноярским «Енисеем», а ростовчанки проведут матч с клубом «Звезда-2005». Действующий чемпион России среди женских команд — «Локомотив».

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022