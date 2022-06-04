Экс-тренер «Краснодара» Фарке возглавил мёнхенгладбахскую «Боруссию»

Бывший наставник «Краснодара» Даниэль Фарке возглавил мёнхенгладбахскую «Боруссию», сообщается на официальном сайте немецкого клуба. Контракт тренера с «Боруссией» рассчитан до 2025 года.

Напомним, Даниэль Фарке 2 марта покинул пост главного тренера «Краснодара». Соглашение было расторгнуто по взаимному согласию. Фарке был назначен на пост главного тренера «Краснодара» 13 января 2022 года, однако под его руководством клуб не провёл ни одной официальной игры.

Мёнхенгладбахская «Боруссия» и бывший главный тренер команды Ади Хюттер договорились о расторжении контракта по окончании сезона-2021/2022. Ранее сообщалось, что на должность главного тренера немецкого клуба также претендовал экс-защитник «Манчестер Сити» Венсан Компани, однако он близок к подписанию контракта с «Бёрнли».