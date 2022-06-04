Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-тренер «Краснодара» Фарке возглавил мёнхенгладбахскую «Боруссию»

Экс-тренер «Краснодара» Фарке возглавил мёнхенгладбахскую «Боруссию»
Комментарии

Бывший наставник «Краснодара» Даниэль Фарке возглавил мёнхенгладбахскую «Боруссию», сообщается на официальном сайте немецкого клуба. Контракт тренера с «Боруссией» рассчитан до 2025 года.

Напомним, Даниэль Фарке 2 марта покинул пост главного тренера «Краснодара». Соглашение было расторгнуто по взаимному согласию. Фарке был назначен на пост главного тренера «Краснодара» 13 января 2022 года, однако под его руководством клуб не провёл ни одной официальной игры.

Мёнхенгладбахская «Боруссия» и бывший главный тренер команды Ади Хюттер договорились о расторжении контракта по окончании сезона-2021/2022. Ранее сообщалось, что на должность главного тренера немецкого клуба также претендовал экс-защитник «Манчестер Сити» Венсан Компани, однако он близок к подписанию контракта с «Бёрнли».

Новость по теме
Экс-тренер «Краснодара» Фарке близок к назначению в мёнхенгладбахскую «Боруссию»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022