Ташуев: с уходом Керимова у «Анжи» всё пошло вниз. Теряем сильные клубы

Бывший главный тренер «Анжи» Сергей Ташуев отреагировал на потерю махачкалинским клубом профессионального статуса.

«Анжи» для меня не чужая команда. Ещё в 1992 году, когда я работал в будённовской «Дружбе», «Анжи» появился только на свет. Эта команда ставила большие задачи. Хороший клуб был. 30 лет с тех пор прошло. К сожалению, история не в лучшую сторону повернулась.



Клуб развивался с Сулейманом Керимовым, было всё чётко. Не думал, что «Анжи» может прекратить существование. С уходом Керимова от футбола всё пошло вниз. Хотя хороший стадион, академия сильнейшая. Регион футбольный. Вся инфраструктура для успешной работы клуба есть.



Будем надеяться, что команда возродится. Может, найдут меценатов, которые смогут помочь. Обидно, что так происходит, что мы теряем сильные футбольные клубы», — сказал Ташуев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.