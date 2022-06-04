ЦСКА признан лучшей командой сезона РПЛ по фэйр-плей

Московский ЦСКА стал лучшей командой Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 по фэйр-плей, сообщается на официальном сайте армейцев.



Отмечается, что ЦСКА стал обладателем премии за честную игру, набрав по итогам сезона 7,78 балла из 10. Вторыми стали «Крылья Советов», у них средний балл — 7,68. Третьи — «Ростов» и «Краснодар» (по 7,61).



Премия за честную игру присуждается команде с наибольшей средней итоговой оценкой за отчётный период. Победитель определяется за счёт оценок по шести основным параметрам, среди которых – уважение к сопернику, зрелищность матча, уважение к судьям, поведение представителей команд, поведение болельщиков, жёлтые и красные карточки.



Напомним, победителем Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 стал санкт-петербургский «Зенит». Второе место в таблице занял «Сочи», третье – московское «Динамо».

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